Sonebhadra News: जेल में लगी लोक अदालत, 2 मामले निपटे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
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सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला बंदियों के लिए विधिक जागरूकता शिविर और साप्ताहिक जेल लोक अदालत का भी आयोजन किया गया। सिविल जज सीनियर डिविजन व प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव राहुल और सिविल जज जूनियर डिविजन इंदु वर्मा की टीम के निरीक्षण के दौरान जेल में कुल 918 बंदी निरुद्ध मिले। इनमें 726 विचाराधीन और 192 सिद्धदोष बंदी शामिल हैं। अधिकारियों ने बंदियों से उनकी समस्याओं और मुकदमों से संबंधित जानकारी ली। साप्ताहिक जेल लोक अदालत में सिविल जज इंदु वर्मा के समक्ष चार मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से दो मामलों का निस्तारण किया गया। एक मामले में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया, जबकि दूसरे अभियुक्त ने जेल लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का पूर्ण निस्तारण कराया। सिद्धदोष बंदियों से अलग-अलग बातचीत कर उनकी अपील और मुकदमों की स्थिति की जानकारी ली गई। जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि जिन बंदियों की आर्थिक स्थिति निजी अधिवक्ता रखने की नहीं है, उनसे संपर्क कर निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने के लिए नियमानुसार प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक अरुण कुमार मिश्र, जेलर अरविंद कुमार सिन्हा, डिप्टी जेलर गौरव कुमार, जय प्रकाश आदि मौजूद रहे।
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