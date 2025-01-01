Sonebhadra News: विहिप के 62 वर्ष पूरे, राष्ट्र और धर्म सेवा पर की चर्चा

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शक्तिनगर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अपने स्थापना के 62 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संगठन की राष्ट्र, हिंदू और धर्म रक्षा की 62 वर्षों की यात्रा और प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। विहिप के क्षेत्र सत्संग प्रमुख दिवाकर ने कहा कि परिषद ने 62 वर्षों तक राष्ट्र, धर्म और समाज की सेवा की है। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन बताया। दिवाकर ने कहा कि विहिप के नेतृत्व में हुए इस संघर्ष के कारण ही प्रभु श्रीराम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हैं। उन्होंने संगठन की स्थापना से लेकर वर्तमान तक के प्रमुख पड़ावों और कार्यकर्ताओं के योगदान का उल्लेख किया। विहिप के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख हेमंत मिश्रा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। उन्होंने 62 वर्षों की यात्रा में पूर्णकालिक और समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों पर जोर दिया। विहिप प्रखंड अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्रखंड मंत्री पंकज चौबे ने संचालन किया। इस अवसर पर जिला मंत्री उपेंद्र प्रताप सिंह, प्रांत सेवा प्रमुख सीमा उपाध्याय, रंजीत सिंह, बजरंग दल सह संयोजक संदीप गुप्ता, जिला संगठन मंत्री आनंद गुप्ता और दयाशंकर कुशवाहा उपस्थित थे।