थाना रायपुर का एसपी ने किया निरीक्षण, VIDEO

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एसपी अभिषेक वर्मा ने बृहस्पतिवार को थाना रायपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, बैरक, हवालात, मालखाना समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान साफ-सफाई और अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति भी देखी। एसपी ने थाना कार्यालय में अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, शिकायत प्रार्थना पत्र समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने लंबित विवेचनाओं और प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, रात्रि गश्त और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया।

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