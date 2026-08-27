{"_id":"6a90676182f46050cf0901a4","slug":"video-demand-for-a-review-of-reservation-and-the-constitution-of-a-commission-for-the-upper-castes-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"आरक्षण की समीक्षा और सवर्ण आयोग के गठन की मांग, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आरक्षण की समीक्षा और सवर्ण आयोग के गठन की मांग, VIDEO
कलेक्ट्रेट परिसर में बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करते हुए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, सवर्ण आयोग के गठन और प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग उठाई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।