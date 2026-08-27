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आरक्षण की समीक्षा और सवर्ण आयोग के गठन की मांग, VIDEO

सुभाष गुप्ता

Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 10:05 PM IST







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कलेक्ट्रेट परिसर में बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित करते हुए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा, सवर्ण आयोग के गठन और प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग उठाई। ... और पढ़ें

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