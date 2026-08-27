{"_id":"6a90591573e5ac303707af87","slug":"video-police-on-alert-for-raksha-bandhan-sp-conducts-foot-patrol-in-robertsganj-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन को लेकर पुलिस अलर्ट, एसपी ने रॉबर्ट्सगंज में किया पैदल गश्त, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन पर्व को लेकर सोनभद्र पुलिस अलर्ट मोड पर है। पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ रॉबर्ट्सगंज कस्बे में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान बाजार, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता परखी गई। एसपी ने आमजन और व्यापारियों से संवाद कर उन्हें सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्व के दौरान सतर्क रहने, प्रभावी गश्त करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा। एसपी ने कहा कि पर्व के दौरान शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। पुलिस बल लगातार भ्रमणशील रहेगा और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

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