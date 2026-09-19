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लेखपाल संघ ने सौंपा ज्ञापन, संसाधनों की कमी, काम का बोझ मिटाने की मांग; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 19 Sep 2026 08:35 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 08:35 PM IST







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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जनपद शाखा सोनभद्र के तहसील अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को रॉबर्ट्सगंज तहसील में एसडीएम आशीष कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। लेखपालों की वर्षों से लंबित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की गई। ... और पढ़ें

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