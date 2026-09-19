Sonebhadra News: महिला की मौत का रहस्य गहराया, विसरा सुरक्षित
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:40 PM IST
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सोनभद्र। मिर्जापुर जिले के राजगढ़ क्षेत्र की एक महिला की मौत का मामला रहस्यमय बना हुआ है। अचानक बीमार पड़ने और उपचार के दौरान छह दिन बाद हुई मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। परिवार वालों का कहना है कि मौत के पीछे राजगढ़ क्षेत्र में हुई कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन वे घटना के बारे में खुलकर बताने से कतरा रहे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। राजगढ़ थाना क्षेत्र के खोराडीह निवासी सोनिया (35) को गंभीर हालत में 12 सितंबर को लोढ़ी स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय महिला के सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में संक्रमण की स्थिति थी। परिवार वाले भी बीमारी के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे थे। शुक्रवार दोपहर में महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर राजगढ़ पुलिस हरकत में आई और रॉबर्ट्सगंज पुलिस से संपर्क साधा। शव का पोस्टमार्टम लोढ़ी स्थित जिला अस्पताल में कराया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका। इसके कारण, मौत का सही कारण जानने के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस मामले में कई सवाल अनुत्तरित हैं और जांच जारी है।
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