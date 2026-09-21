{"_id":"6ab16bb71dcb57bd1e0e72d1","slug":"video-dm-performs-voluntary-labor-at-panchmukhi-mahadev-temple-collects-1000-kg-of-plastic-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचमुखी महादेव मंदिर में डीएम ने किया श्रमदान, 1000 किलो प्लास्टिक जुटाया;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान में पंचमुखी महादेव मंदिर परिसर में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। करीब 45 मिनट तक उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास सफाई की। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने भी श्रमदान किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी अभियान में भाग लिया।

... और पढ़ें