Sonebhadra News: आठ पाईलिंग का काम पूरा, नौवें की खुदाई शुरू
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:14 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:14 AM IST
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सोनभद्र। चोपन-चुनार रेलखंड पर रॉबर्ट्सगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य में तेजी आई है। क्रासिंग के दोनों तरफ आठ पाइलिंग का काम पूरा हो गया है। आरओबी के आखिरी यानी नौवें पाइलिंग का काम शुरू कराया गया है। क्रासिंग के समीप आखिरी पाइलिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए एक दिन पहले मशीनों की शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया था है। आरओबी निर्माण कार्य देख रहे झांझरिया कंट्रक्शन लिमिटेड के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप प्रजापति ने बताया कि क्रासिंग के एक तरफ चार पीलर और दूसरी तरफ पांच पिलरों का निर्माण होना है। इस तरह कुल नौ पिलरों का आरओबी निर्माण किया जाएगा। इसमें आठ पिलरों के लिए पाइलिंग का काम पूरा हो गया है। आखिरी पिलर के पाइलिंग का काम चल रहा है। बता दें कि क्रासिंग के पश्चिम तरफ पीलर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक पाइलिंग का काम पूरा होने के बाद निर्माण कार्य में और तेजी आएगी। इसके साथ ही जल्द ही आरओबी के दूसरी तरफ के पिलरों का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। निर्माण कार्य आगे बढ़ने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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