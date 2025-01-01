डीएलएड : पहले दिन 3 विषयों की परीक्षा

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सोनभद्र। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से राॅबर्ट्सगंज नगर के तीन परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की निगरानी में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की निगरानी के लिए डायट स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। डायट प्राचार्य रिद्धि पांडेय ने बताया कि सोमवार को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरी पाली में शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत विषय की परीक्षा हुई। 22 सितंबर को तीन पालियों में विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन की परीक्षा होगी। वहीं 23 सितंबर को हिंदी, संस्कृत-उर्दू और कंप्यूटर विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 सितंबर से शुरू होंगी। पहले दिन शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार तथा समावेशी शिक्षा की परीक्षा होगी। 25 सितंबर को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, 26 सितंबर को हिंदी, संस्कृत-उर्दू और कंप्यूटर विषय की परीक्षा होगी।