तीन केंद्रों पर शुरू हुई डीएलएड परीक्षा, पहले दिन तीन विषयों की परीक्षा; VIDEO

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डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से राबर्ट्सगंज नगर के तीन परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गईं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थीं। केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की निगरानी में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज और आदर्श इंटर कॉलेज राबर्ट्सगंज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की निगरानी के लिए डायट स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता न होने देने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक रिद्धि पांडेय ने बताया कि 21 सितंबर को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरी पाली में शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत विषय की परीक्षा हुई।

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