{"_id":"6abd4f73f5f04f4d150692f3","slug":"video-body-found-hanging-from-a-tree-by-the-riverbank-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"नदी किनारे पेड़ पर लटका मिला शव, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जुगैल थाना क्षेत्र के खेवंधा गांव में अमरनाथ चेरो (55) ने नदी किनारे पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। खेवंधा गांव निवासी अमरनाथ चेरो (55) का शव मंगलवार को घर से कुछ दूरी पर नदी किनारे पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों के अनुसार अमरनाथ ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या की। हालांकि किन परिस्थितियों में उन्होंने यह कदम उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार गुप्ता समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। प्रधान प्रतिनिधि की सूचना पर जुगैल पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। सीओ प्रभात राय ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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