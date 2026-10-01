Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:13 AM IST
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धरना : रॉबर्ट्सगंज तहसील में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के पदाधिकारियों का विरोध प्रदर्शन धरना। सुबह 10 बजे
रक्तदान शिविर : विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मेडिकल कॉलेज लोढ़ी के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर। सुबह 10 बजे।
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत अनपरा बाजार के महावीर चौक भाजपा की ओर से नुक्कड़ नाटक। दोपहर 12 बजे
अभियान : रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मारकुंडी ग्राम के पंचायत भवन से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। दोपहर 12 बजे।
कार्यक्रम : समाज कल्याण विभाग की ओर से छपका में संचालित वृद्धाश्रम में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे।
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रक्तदान शिविर : विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर मेडिकल कॉलेज लोढ़ी के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर। सुबह 10 बजे।
नुक्कड़ नाटक : सेवा संकल्प अभियान के तहत अनपरा बाजार के महावीर चौक भाजपा की ओर से नुक्कड़ नाटक। दोपहर 12 बजे
अभियान : रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के मारकुंडी ग्राम के पंचायत भवन से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। दोपहर 12 बजे।
कार्यक्रम : समाज कल्याण विभाग की ओर से छपका में संचालित वृद्धाश्रम में अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे।