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बैंक कर्मियों की हड़ताल से सोनांचल में 300 करोड़ की जमा-निकासी प्रभावित, VIDEO
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने की वजह से शुक्रवार को बैंकों में जमा-निकासी प्रभावित रहा। बैंक बंद कराते हुए कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से शुक्रवार को जिले में करीब 300 करोड़ का जमा-निकासी प्रभावित रहा।
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