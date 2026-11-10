सीतापुर में निजी बस में लगी आग, पाया गया काबू

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सीतापुर में सिविल लाइन स्थित हरदोई जाने को बने प्राइवेट बस अड्डे पर खड़ी बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। मौके पर आई दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष ने बताया कि बस मिरदही टोला निवासी काजिम की है। सोमवार शाम 7:30 पर घटना हुई थी, 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया है।

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