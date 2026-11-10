सीतापुर: लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या, जुआ खेलने के दौरान हुआ था विवाद; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

यूपी के सीतापुर में जुआ खेलने के दौरान शराब के नशे में हुई कहासुनी के बाद एक युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के छेतौना गांव की है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव निवासी गया प्रसाद (42) पुत्र सरजू, रामू राठौर पुत्र नाऊत और कुछ अन्य लोग गांव में जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान शराब के नशे में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया।आरोप है कि इसी विवाद के दौरान गया प्रसाद पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आनन-फानन जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के पीछे के कारणों, मारपीट में शामिल लोगों और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।