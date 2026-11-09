यूपी: सीतापुर में कुत्ते को बचाने में फिसली सिपाही की बाइक, हादसे में गई जान; ड्यूटी के बाद लौट रहे थे थाने

सीतापुर के बिसवां कोतवाली क्षेत्र में सोमवार दोपहर सड़क हादसे में सिपाही ऋषि कुमार (32) की मौत हो गई। वह ड्यूटी पूरी करने के बाद बाइक से थाने लौट रहे थे। कोटरा पुल के पास अचानक एक कुत्ता उनकी बाइक के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई।

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