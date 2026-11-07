भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी अलर्ट

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भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर एसएसबी के जवान सतर्क हैं। सीमा से गुजरने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। जवान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही सीमा पार करने वालों से पूछताछ भी कर रहे हैं।

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