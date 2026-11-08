सिद्धार्थनगर: दिवाली पर नगर पंचायत कर्मचारियों को मिठाई और उपहार देकर दीं शुभकामनाएं

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बिस्कोहर नगर पंचायत अध्यक्ष अजय गुप्ता ने दिवाली के अवसर पर शनिवार को नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों को मिठाई और उपहार भेंट किए। उन्होंने कर्मचारियों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख-समृद्धि की कामना की। अध्यक्ष ने कहा कि नगर की साफ-सफाई और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने में कर्मचारियों की अहम भूमिका है। त्योहार पर उनके साथ खुशियां साझा करना और उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। उपहार पाकर कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे।

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