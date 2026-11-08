सिद्धार्थनगर: फुल्की खाने के बाद दो गांवों में 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त से मचा हड़कंप
दोनों गांवों में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के पीछे दूषित खाद्य सामग्री की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों को संदेह है कि फुल्की में इस्तेमाल की गई सामग्री या पानी दूषित होने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी।
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खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर और पेडारी गांव में फुल्की खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार और शनिवार को गांवों में घूम-घूमकर फुल्की बेचने वाले से नाश्ता करने के बाद रात में लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में कई परिवारों के लोग इसकी चपेट में आ गए। बच्चों समेत करीब 15 मरीजों को उपचार के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। एक साथ दो गांवों में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से ग्रामीणों में चिंता है।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को एक व्यक्ति कलनाखोर और पेडारी गांव में घूमकर फुल्की बेच रहा था। ग्रामीणों ने उससे फुल्की खाई थी। इसके बाद रात में अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी तो किसी को दस्त की शिकायत हुई। परेशानी बढ़ने पर परिजन मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खेसरहा ले गए।
सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद भी जिन मरीजों की हालत में सुधार नहीं हुआ, उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचे मरीजों में पांच वर्षीय दीक्षा, आठ वर्षीय दिव्या, दो वर्षीय कार्तिक और पांच वर्षीय सिद्धि भी शामिल हैं। बच्चों के बीमार होने से परिजन परेशान हैं।
दूषित खाद्य सामग्री या पानी से बीमारी फैलने की आशंका
दोनों गांवों में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के पीछे दूषित खाद्य सामग्री की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों को संदेह है कि फुल्की में इस्तेमाल की गई सामग्री या पानी दूषित होने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रभावित लोगों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है।