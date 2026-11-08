सिद्धार्थनगर: फुल्की खाने के बाद दो गांवों में 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त से मचा हड़कंप

खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर और पेडारी गांव में फुल्की खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार और शनिवार को गांवों में घूम-घूमकर फुल्की बेचने वाले से नाश्ता करने के बाद रात में लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में कई परिवारों के लोग इसकी चपेट में आ गए। बच्चों समेत करीब 15 मरीजों को उपचार के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। एक साथ दो गांवों में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से ग्रामीणों में चिंता है।

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