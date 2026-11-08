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सिद्धार्थनगर: फुल्की खाने के बाद दो गांवों में 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त से मचा हड़कंप

Sun, 08 Nov 2026 12:51 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 08 Nov 2026 12:51 PM IST
सार

दोनों गांवों में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के पीछे दूषित खाद्य सामग्री की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों को संदेह है कि फुल्की में इस्तेमाल की गई सामग्री या पानी दूषित होने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी।

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Over 50 People Fall Ill After Eating Phulki in Two Villages 15 Hospitalized with Vomiting and Diarrhea
फुल्की खााने से बीमार पड़े लोगों का इलाज करते डॉक्टर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर और पेडारी गांव में फुल्की खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार और शनिवार को गांवों में घूम-घूमकर फुल्की बेचने वाले से नाश्ता करने के बाद रात में लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में कई परिवारों के लोग इसकी चपेट में आ गए। बच्चों समेत करीब 15 मरीजों को उपचार के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है। एक साथ दो गांवों में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से ग्रामीणों में चिंता है।

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Over 50 People Fall Ill After Eating Phulki in Two Villages 15 Hospitalized with Vomiting and Diarrhea
फुल्की खाने के बाद 50 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को एक व्यक्ति कलनाखोर और पेडारी गांव में घूमकर फुल्की बेच रहा था। ग्रामीणों ने उससे फुल्की खाई थी। इसके बाद रात में अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी को उल्टी तो किसी को दस्त की शिकायत हुई। परेशानी बढ़ने पर परिजन मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खेसरहा ले गए।

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सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद भी जिन मरीजों की हालत में सुधार नहीं हुआ, उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचे मरीजों में पांच वर्षीय दीक्षा, आठ वर्षीय दिव्या, दो वर्षीय कार्तिक और पांच वर्षीय सिद्धि भी शामिल हैं। बच्चों के बीमार होने से परिजन परेशान हैं।

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दूषित खाद्य सामग्री या पानी से बीमारी फैलने की आशंका

Over 50 People Fall Ill After Eating Phulki in Two Villages 15 Hospitalized with Vomiting and Diarrhea
फुल्की खाने से बीमार लोग अस्पताल में भर्ती हुए - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दोनों गांवों में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के पीछे दूषित खाद्य सामग्री की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों को संदेह है कि फुल्की में इस्तेमाल की गई सामग्री या पानी दूषित होने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रभावित लोगों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है।

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