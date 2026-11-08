सिद्धार्थनगर: दीपावली पर पटाखों की दुकानों पर उमड़ी भीड़

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दिवाली पर आतिशबाजी के लिए बाजारों में पटाखों की खरीदारी तेज हो गई है। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी। बच्चे अभिभावकों के साथ अनार, फुलझड़ी, चकरी और रॉकेट खरीदने पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थनगर शहर के साथ बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़, बढ़नी और उसका बाजार में भी पटाखों की दुकानें सजी हैं। दुकानदारों ने अलग-अलग कीमत और श्रेणी के पटाखे उपलब्ध कराए हैं।

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