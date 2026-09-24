{"_id":"6ab5151d4b08c8876c084476","slug":"video-vigilance-raids-mining-department-office-in-shamli-clerk-and-mining-officer-caught-taking-rs85000-brib-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली : खनन विभाग कार्यालय पर विजिलेंस का छापा, 85 हजार रुपये रिश्वत लेते बाबू और खनन अधिकारी पकड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शामली में विजिलेंस टीम ने खनन विभाग के कार्यालय पर कार्रवाई करते हुए बाबू सद्दाम और खनन अधिकारी सुधाकर को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। शिकायतकर्ता परमाल की शिकायत पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बाद टीम दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए आदर्श मंडी थाने लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। रिश्वत किस मामले में मांगी गई थी, इसकी जानकारी पूछताछ के बाद सामने आने की उम्मीद है।

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