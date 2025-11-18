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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 24 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 24-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:56 AM, 24-Sep-2026

मेरठ: आबूलेन पर कपड़ों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मोटा नुकसान

मेरठ: आबूलेन पर कपड़ों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मोटा नुकसान और पढ़ें
12:55 AM, 24-Sep-2026

मेरठ: आबूलेन पर कपड़ों के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुआं निकलने पर पता चला, लाखों का नुकसान

Meerut: Fire breaks out at a clothing showroom on Abu Lane due to a short circuit
आबूलेन पर बेगम बाग निवासी राजीव बंसल का कपड़ों का शोरूम है। यहां देर रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।  और पढ़ें
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12:54 AM, 24-Sep-2026

Shamli News: कुर्सी खाली, अफसर नदारद... जनसुनवाई के वक्त दफ्तरों से साहब गायब

Empty chairs, absent officers... officials missing from their offices during public grievance hearings.
प्रदेश सरकार के सख्त आदेश हैं कि सभी विभागाध्यक्ष सुबह 10 से 12 बजे तक अपने दफ्तरों में बैठकर जनता की समस्याएं सुनें। और पढ़ें
12:51 AM, 24-Sep-2026

Meerut News: एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट से 4.63 लाख के जाली नोट मिले

Counterfeit notes worth 4.63 lakh were found at Axis Bank's currency chest. और पढ़ें
12:47 AM, 24-Sep-2026

Shamli News: अमीर आलम और नवाजिश आलम ने समर्थकों समेत थामा कांग्रेस का हाथ

Amir Alam and Nawazish Alam, along with their supporters, joined the Congress.
पूर्व सांसद अमीर आलम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और पढ़ें
12:44 AM, 24-Sep-2026

Shamli News: बुखार घटा, खांसी-जुकाम और पेट में संक्रमण बढ़ा

Fever subsided, but cough, cold, and stomach infections increased.
मौसम में आए बदलाव के साथ ही जिले में बीमारियों का ट्रेंड भी बदलने लगा है। और पढ़ें
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12:26 AM, 24-Sep-2026

यूपी: मेरठ में एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट से मिले 4.63 लाख के जाली नोट, मैनेजर ने कराई रिपोर्ट; जांच शुरू

UP: Counterfeit notes worth ₹4.63 lakh found in Axis Bank's currency chest in Meerut; manager reveals
Meerut News: गंगानगर स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट में एक दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक की जांच में नकली नोट मिले। बैंक प्रबंधक ने एसएसपी को शिकायत दी, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।  और पढ़ें
12:09 AM, 24-Sep-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 24 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

मुजफ्फरनगर की युवती को साथ लेकर दो युवक बाइक से होटल रेड पैलेस पहुंचे। हंगामा होने पर गंगानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को होटल से थाने ले आई। युवती के परिजनों ने तहरीर देने से इंकार कर दिया।  और पढ़ें
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