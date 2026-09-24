शामली: एजाज अली का उमरा के दौरान मक्का में निधन, जन्नत-उल-बकी में होंगे सुपुर्द-ए-खाक

उमरा पूरा करने के बाद बिगड़ी तबीयत

परिजनों के अनुसार 22 सितंबर की रात एजाज अली ने उमरा पूरा किया। इसके बाद 23 सितंबर को होने वाली वापसी के लिए वह एयरपोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान उमरा ट्रेवल्स की बस में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।



अस्पताल ले जाते समय हुआ इंतकाल

परिजनों ने बताया कि एजाज अली को ब्रेन अटैक आया था। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।



जन्नत-उल-बकी में होंगे सुपुर्द-ए-खाक

परिजनों की इच्छा थी कि एजाज अली को मदीना स्थित जन्नत-उल-बकी में दफनाया जाए। इसके लिए सऊदी प्रशासन की मांग पर आवश्यक दस्तावेज एसडीएम से प्रमाणित कराकर सऊदी अरब भेजे गए। परिजनों के अनुसार बृहस्पतिवार को एजाज अली को जन्नत-उल-बकी में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।