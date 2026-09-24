शामली: खनन विभाग पर विजिलेंस का छापा, 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते बाबू और खनन अधिकारी पकड़े गए

खनन विभाग के कार्यालय पर छापा

विजिलेंस टीम ने शामली स्थित खनन विभाग के कार्यालय पर कार्रवाई की। टीम ने बाबू सद्दाम और खनन अधिकारी सुधाकर को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है।



दोनों आरोपियों से थाने में पूछताछ

कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को आदर्श मंडी थाना लेकर पहुंची। यहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। टीम कार्रवाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।



किस मामले में मांगी गई थी रिश्वत?

रिश्वत किस मामले में मांगी गई थी और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। विजिलेंस टीम की पूछताछ के बाद मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।