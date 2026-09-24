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शामली: खनन विभाग पर विजिलेंस का छापा, 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते बाबू और खनन अधिकारी पकड़े गए

Thu, 24 Sep 2026 05:05 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला,शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 24 Sep 2026 05:05 PM IST
सार

शामली में विजिलेंस टीम ने खनन विभाग के कार्यालय पर छापा मारकर बाबू सद्दाम और खनन अधिकारी सुधाकर को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। दोनों से आदर्श मंडी थाने में पूछताछ की जा रही है।

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Vigilance Raids Mining Department Office in Shamli, Two Officials Held for Alleged ₹85,000 Bribe
खाद-बीज विक्रेताओं से रिश्वत मांगने का एक और केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली में विजिलेंस टीम ने खनन विभाग के कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बाबू सद्दाम और खनन अधिकारी सुधाकर को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा। कार्रवाई के बाद दोनों को पूछताछ के लिए आदर्श मंडी थाने ले जाया गया, जहां टीम उनसे पूछताछ कर रही है।
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खनन विभाग के कार्यालय पर छापा
विजिलेंस टीम ने शामली स्थित खनन विभाग के कार्यालय पर कार्रवाई की। टीम ने बाबू सद्दाम और खनन अधिकारी सुधाकर को 85 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है।

दोनों आरोपियों से थाने में पूछताछ
कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम दोनों आरोपियों को आदर्श मंडी थाना लेकर पहुंची। यहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। टीम कार्रवाई से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

किस मामले में मांगी गई थी रिश्वत?
रिश्वत किस मामले में मांगी गई थी और इसके पीछे क्या वजह थी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। विजिलेंस टीम की पूछताछ के बाद मामले से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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