{"_id":"6ab506d35e645544e601d587","slug":"up-vehicle-en-route-from-kairana-to-hapur-intercepted-in-meerut-meat-worth-12-lakh-looted-at-gunpoint-2026-09-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: कैराना से हापुड़ जा रही गाड़ी मेरठ में रोकी, जान से मारने की धमकी देकर 12 लाख का मीट लूटा; छह पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

मेरठ में बीच राह गाड़ी रुकवाई और डरा-धमकाकर 12 लाख का मीट अपने ठिकाने पर उतरवा लिया। कैराना से हापुड़ के लिए निकले मीट से भरे कैंटर को दबंगों ने बीच रास्ते में घेर लिया और चालक को जान से मारने की धमकी देकर पूरा माल हड़प लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक को मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देकर भाग गए। पीड़ित फैक्ट्री मालिक की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

कांधला रोड स्थित मीम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक मोहम्मद तनवीर निवासी मोहल्ला अंसारियान ने बताया कि मंगलवार रात करीब एक बजे हापुड़ के लिए मीट से लदी एक बड़ी गाड़ी रवाना की गई थी, जिसे चालक साजिद निवासी मोहल्ला आलकला लेकर जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में मेरठ के बनी सराय निवासी अदनान, उसके भाई फरदीन व अलतमश, पिता आफाक तथा दो अन्य अज्ञात लोगों ने गाड़ी को जबरन रुकवा लिया।



विज्ञापन

विज्ञापन