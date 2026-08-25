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शामली में गोली लगने से मजदूर की मौत, दो आरोपी ग्रामीणों ने पकड़े
शामली के कैराना क्षेत्र के तीतरवाड़ा गांव में सोमवार देर रात गोली लगने से 35 वर्षीय मजदूर तसव्वर की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, नकाबपोश बदमाश गांव के सद्दाम की हत्या करने पहुंचे थे। ग्रामीणों के टोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पीछा करने के दौरान ईदगाह के पास चली गोली तसव्वर के पेट में लग गई।
घटना के दौरान ग्रामीणों ने दो आरोपियों मुबारिक निवासी बापौली और सोनिज निवासी मंडावर को पकड़ लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। घायल तसव्वर की मंगलवार सुबह करीब चार बजे उपचार के दौरान मौत हो गई।
मृतक के भाई सनव्वर की तहरीर पर चार नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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