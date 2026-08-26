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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 26 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 26 Aug 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 26-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:56 AM, 26-Aug-2026

Muzaffarnagar News: श्रद्धालुओं को महारास और उद्धव प्रसंग का महत्व समझाया

The importance of Maharas and Uddhav episode was explained to the devotees. और पढ़ें
02:45 AM, 26-Aug-2026

Muzaffarnagar News: अशमीर ने कुश्ती में जीता स्वर्ण, प्रदेश प्रतियोगिता के लिए चयन

Ashmir wins gold in wrestling, selected for state competition और पढ़ें
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02:29 AM, 26-Aug-2026

Muzaffarnagar News: लाइसेंसी बंदूक से फायर कर रहे युवक की वीडियो वायरल

Video of a young man firing a licensed gun goes viral और पढ़ें
02:03 AM, 26-Aug-2026

Baghpat News: भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं पर टोल प्लाजा पर हमला

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02:01 AM, 26-Aug-2026

Baghpat News: बागपत और छपरौली विधानसभा की 21 सड़कों का होगा निर्माण

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Baghpat News: खाद्य विभाग के अफसरों को कैंटर से कुचलने का प्रयास, नकली मावा लेकर भागे

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01:50 AM, 26-Aug-2026

Bijnor News: बालिका ताइक्वांडो में मूलचंद एकेडमी ओवरऑल चैंपियन, किरतपुर अव्वल

Moolchand Academy overall champion in girls' Taekwondo, Kiratpur tops और पढ़ें
01:49 AM, 26-Aug-2026

Bijnor News: गुलदार के लिए लगाया पिंजरा तोड़कर चोरी कर लिए मुर्गे

The cage set up for the leopard was broken and the chickens were stolen. और पढ़ें
01:48 AM, 26-Aug-2026

नजीबाबाद। गुलदार: विभाग मुर्गे पर हारा, अब बकरी का सहारा

Najibabad. Leopard: The department lost on the chicken, now resorting to goats और पढ़ें
01:47 AM, 26-Aug-2026

Bijnor News: 25 साल से बंद कताई मिल की जमीन पर लगेगा कपड़ा उद्योग

Textile industry to be set up on the land of spinning mill which has been closed for 25 years और पढ़ें
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