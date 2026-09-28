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Shamli: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले- नौ साल में सरकार ने सिर्फ बातें कीं, जनता को दिया कुछ नहीं

Dimple Sirohi

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:18 PM IST







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शामली के मसावी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, जर्जर स्कूलों और बदहाल सरकारी अस्पतालों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से गरीब, किसान और युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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