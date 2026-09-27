फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Banks remained open on Sunday; employees worked wearing black clothes.

Shamli News: रविवार को खुले बैंक, कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर किया काम

Sun, 27 Sep 2026 06:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 27 Sep 2026 06:57 PM IST
विज्ञापन
Banks remained open on Sunday; employees worked wearing black clothes.
शामली में बैंक में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत संगठन
पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग को लेकर आज से तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सोमवार से बैंकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू होगी। हड़ताल से पहले रविवार को अवकाश के दिन जिले में बैंक खुले रहे। बैंक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर और काले कपड़े पहनकर काम किया। इस दौरान बैंकों में लेन-देन, चेक जमा करने और आरटीजीएस आदि कार्यों के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रही। बैंक अधिकारियों ने दावा किया कि एटीएम में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहेगी।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार से शुरू होने वाली हड़ताल को लेकर रविवार को भी बैंकों में कामकाज हुआ। कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में विरोध जताते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया।
विज्ञापन

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक विपिन पूनिया ने बताया कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पीएलआई की विसंगतियां दूर करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह हनुमान रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के बाहर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। रविवार को अवकाश होने के बावजूद बैंक खुले रहने से ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं मिलती रहीं। लेन-देन, चेक जमा करने और आरटीजीएस कराने के लिए बैंकों में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

12 शाखाओं को छोड़ 80 में हुआ काम
जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अनिल कुमार ने बताया कि जिले में जिला सहकारी बैंक की 12 शाखाओं को छोड़कर करीब 80 बैंकों में रविवार को कामकाज हुआ। जिला सहकारी बैंक की 12 शाखाओं में हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित रहा। उन्होंने बताया कि सोमवार से शुरू होने वाली तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए एटीएम स्तर पर आवश्यक नकदी की व्यवस्था करा दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक खुले
झिंझाना/ थानाभवन।कस्बे में रविवार को बैंक खुले रहने पर ग्राहकों की काफी भीड़ रही। एसबीआई के प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि तीन दिन की हड़ताल के कारण रविवार को भी बैंक खुले रहे। इस कारण सुबह से ही बैंक में ग्राहकों की भीड़ रही। थानाभवन और जलालाबाद कस्बे में भी रविवार को बैंक खुले रहे। बैंकों में ग्राहकों की भीड़ रही।

शामली में बैंक में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत संगठन

शामली में बैंक में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते बैंक कर्मचारी। स्रोत संगठन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed