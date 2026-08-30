शाहजहांपुर: हनुमान अंश फिल्म नहीं लगाने पर युवाओं ने दिया धरना, अगले सप्ताह शो का आश्वासन

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शाहजहांपुर के अंबा सिनेप्लेक्स में हनुमान अंश फिल्म नहीं लगाए जाने के विरोध में रविवार को युवाओं ने धरना-प्रदर्शन किया। बाद में सिनेमा प्रबंधन ने अगले सप्ताह से फिल्म का एक शो चलाने का आश्वासन दिया। धरनास्थल पर युवा नेता रामजी अवस्थी ने बताया कि उनके साथी हिमांशु मुदगल फिल्म के प्रदर्शन की जानकारी लेने सिनेप्लेक्स पहुंचे थे। आरोप है कि कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार करते हुए फिल्म नहीं लगाने की बात कही। इसकी जानकारी मिलने पर वह अपने समर्थकों के साथ सिनेप्लेक्स पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। इस बीच फिल्म लगाने के खर्च का हवाला देते हुए एक लाख रुपये जमा कराने की बात कही और सोमवार सुबह सात बजे शो चलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रदर्शनकारियों ने अस्वीकार कर दिया। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली प्रदीप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई। टॉकीज संचालक वासु अग्रवाल ने अगले सप्ताह से हनुमान अंश का एक शो लगाने का आश्वासन दिया। धरने में आचार्य अंकुर शुक्ला, शोभित मिश्रा, अंकुर कटियार, मोहित यादव, सुधांशु मिश्रा, शिवम कश्यप, सचिन शुक्ला, प्रशांत सक्सेना आदि मौजूद रहे।

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