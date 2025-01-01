Shahjahanpur News: बारिश में उत्पादन घटा... तहसील से गांवों तक बढ़ा बिजली संकट

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220 केवीए पैना ट्रांसमिशन से पूरे जिले के करीब तीन लाख 70 हजार तो शहर के 80 हजार उपभोक्ताओं को 24 घंटे आपूर्ति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में तय शेड्यूल के हिसाब से आपूर्ति दी जाती है। भीषण बारिश के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसे में जिलों में मांग के हिसाब से आपूर्ति मिलना मुश्किल हो रहा है।इसके चलते कटौती की जा रही है। दूसरी ओर उमस भरी गर्मी से मांग बढ़ने से उसकी पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में रात के समय अक्सर बिजली आपूर्ति बंद रहने से धान, गन्ना, बाजरा आदि कई फसलों और सब्जियों की सिंचाई में भी बाधा पड़ने से किसान परेशान हैं।000जलालाबाद में सिर्फ 10-11 घंटे हो रही बिजली आपूर्तिजलालाबाद। बिजली कटौती से नगर से लेकर गांवों तक आपूर्ति का समय लगातार कम हो रहा है। कभी कटौती, कभी लाइन फॉल्ट तो कभी ट्रांसफाॅर्मर की खराबी बताकर घंटों बत्ती गुल रखे जाने से लोग बेहद नाराज हैं। 24 घंटों में बमुश्किल 10-11 घंटे बिजली दी जा रही है। मंगलवार की रात 12 बजे गुल हुई बिजली तड़के 3:30 बजे आई। बाद में सुबह सात बजे से ट्रिपिंग शुरू हो जाने से लोग चैन की नींद नहीं ले सके। संवाद000हाइटेंशन और बंच लाइन टूटने से 12 घंटे ठप रही आपूर्तिमीरानपुर कटरा। तिलहर से आई 33 केवीए की हाईटेंशन लाइन का मंगलवार की रात तार टूटने और इस्लामनगर फीडर का बंच केबल जल जाने से नगर में लगभग 12 घंटे तक बत्ती गुल रही। रात 1:30 बजे से गुल हुई बिजली दोनों खराबियां ठीक किए जाने के बाद बुधवार को दोपहर करीब दो बजे आई। इस्लामनगर फीडर का बंच केबल जोड़े जाने के बाद मोहल्ला बंगशान में लाइन फाॅल्ट हो गया और बाद में कटौती होने से अपराह्न तीन बजे तक हजारों उपभोक्ता बिजली के बगैर परेशान रहे। संवाद00016 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहे निगोही के तमाम मोहल्लेनिगोही। कटाैती के बाद मंगलवार की रात 11:20 बजे बिजली आपूर्ति शुरू होते ही हाई वोल्ट करंट आने से बारह राना धार्मिक स्थल के पास रखे चार ट्रांसफाॅर्मरों के केबल जोड़ जल गए। इस वजह से सभी लाइनें बंद कर दी गईं और बुधवार को अपराह्न तीन बजे के बाद बिजली आपूर्ति शुरू हो सकी। संवाद000बिजली संकट से प्रभावित हुआ राशन का वितरणकुर्रियाकलां। विद्युत कटौती में सुधार नहीं होने से चौहनापुर उपकेंद्र से जुड़े 72 गांवों के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। मंगलवार की रात सिर्फ दो घंटे बिजली मिल सकी। आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री जागेश्वर मिश्रा उर्फ जग्गू ने ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि गत दस सितंबर से राशन वितरण हो रहा है। बिजली संकट के कारण राशन वितरण मशीनें चार्ज नहीं हो पा रही हैं। संवाद000बिजली संकट पर भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनीबंडा। बिजली कटौती से परेशान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने आपूर्ति में जल्द सुधार नहीं होने पर आंदोलन छेड़ देने की चेतावनी दी है। आरोप है कि करीब एक सप्ताह से शाम होते ही बिजली कटौती शुरू हो जाती है। संवाद000विद्युत निगम ने जारी रखा कनेक्शन चेकिंग अभियानजलालाबाद। बिजली संकट के बावजूद विद्युत निगम ने कनेक्शन चेकिंग अभियान बुधवार को भी जारी रखा। अधिशासी अभियंता शुभेंदु शाह के नेतृत्व में गांव नगला बनवारी में चेकिंग अभियान चलाकर 29 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए।बारिश की वजह से उत्पादन में दिक्कत आई है। रोस्टरिंग भी मध्यांचल स्तर से हो रही है। इसका परिवर्तन भी वहीं से होगा। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पत्राचार करेंगे।-अनुज प्रताप सिंह, एसई बिजली निगमसितंबर में करीब 300 मेगावॉट प्रतिदिन बिजली खपत होती है। बिजली के उत्पादन में गिरावट आने से 15 से 20 प्रतिशत आपूर्ति में कमी आई है। यह समस्या आने वाले दस से 15 दिन रह सकती है।-अमरेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, 220 केवीए पैना ट्रांसमिशन