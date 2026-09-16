फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   SDM expresses regret; lawyers call off protest.

Shahjahanpur News: एसडीएम ने जताया खेद, वकीलों का धरना समाप्त

Wed, 16 Sep 2026 05:30 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:30 PM IST
विज्ञापन
SDM expresses regret; lawyers call off protest.
सदर तहसील में ​अ​धिवक्ताओं से वार्ता करते एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह। संवाद
एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच विवाद के बाद एक हफ्ते से चल रहा था आंदोलन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। तहसील सदर में एसडीएम के खिलाफ एक सप्ताह से चल रहा अधिवक्ताओं का धरना बुधवार को समाप्त हो गया। एसडीएम ने अधिवक्ताओं को बुलाकर वार्ता की और अपने शब्दों के प्रति खेद प्रकट किया। वहीं, अधिवक्ताओं ने भी समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ तहसील के कार्यों को किए जाने के लिए कहा। एसडीएम के आश्वासन पर अधिवक्ता मान गए।
आठ सितंबर को तहसील सदर में एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह के बीच हुए विवाद के बाद से अधिवक्ता लगातार धरने पर बैठे थे। बुधवार को भी अधिवक्ता सुबह धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दोपहर करीब 12 बजे एसडीएम अपने कक्ष से बाहर आए और वार्ता के लिए वकीलों को बुलाकर ले गए।
विज्ञापन

दोनों ओर से अपनी-अपनी बात रखी। अधिवक्ता एसडीएम की बातचीत की शैली से नाराज थे। इस पर एसडीएम ने अपने शब्दों पर खेद प्रकट कर आपसी सामंजस्य बैठाकर कार्य किए जाने के लिए आश्वस्त किया। सदर तहसील बार संघ अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा ने बताया कि एसडीएम ने अपने शब्दों के प्रति खेद प्रकट किया है। साथ ही कार्यों के समयबद्ध किए जाने के लिए भी आश्वस्त किया है। धरना समाप्त कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
अधिवक्ताओं से वार्ता की गई थी। उन्हें हर जायज काम को समय से किए जाने के लिए आश्वस्त किया गया है। अनर्गल कार्यों के लिए दबाव न बनाने की भी अपील की गई है। इस पर अधिवक्ताओं ने भी सहमति जताई है। अब कोई विवाद शेष नहीं है।
-अतुल कुमार सिंह, एसडीएम सदर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed