Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
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शिविर : भाजपा की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
टूल किट वितरण : गांधी भवन सभागार में टूल किट वितरण का आयोजन अपराह्न 3:30 बजे से।
गोष्ठी : पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से अशोक पार्क में गोष्ठी शाम चार बजे से।
आशीर्वाद दीया : हनुमतधाम पर आशीर्वाद दीया कार्यक्रम का आयोजन शाम सात बजे।
श्रीरामकथा : सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर, जेबा में श्रीरामकथा रात आठ बजे से।
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टूल किट वितरण : गांधी भवन सभागार में टूल किट वितरण का आयोजन अपराह्न 3:30 बजे से।
गोष्ठी : पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी की ओर से अशोक पार्क में गोष्ठी शाम चार बजे से।
आशीर्वाद दीया : हनुमतधाम पर आशीर्वाद दीया कार्यक्रम का आयोजन शाम सात बजे।
श्रीरामकथा : सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर, जेबा में श्रीरामकथा रात आठ बजे से।