Shahjahanpur News: अभियान चलाकर कार्रवाई की, सात वाहन सीज किए

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हादसों में प्रदेश में जिला सबसे ऊपर होने और हाईवे पर नियमों की अनदेखी को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी विनय पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम और पीटीओ आरपी गौतम ने चेकिंग अभियान चलाया।एआरटीओ के अनुसार, पांच निजी वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। एक ओवरलोड मालवाहक को थाना रामचंद्र मिशन और एक बस को सेटेलाइट बस स्टैंड पर सीज कर खड़ा कराया गया। एक अन्य बस का चालान किया गया। इसके साथ ही दो ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।