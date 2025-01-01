Shahjahanpur News: अभियान चलाकर कार्रवाई की, सात वाहन सीज किए
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:12 AM IST
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शाहजहांपुर। जिले में बढ़ते सड़क हादसों के बीच परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने बुधवार को चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सात वाहनों को सीज कर थानों में खड़ा कराया गया। इसके अलावा दो ऑटो रिक्शा का क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के आरोप में चालान किया गया। कार्रवाई से वाहन चालकों में खलबली मच गई।
हादसों में प्रदेश में जिला सबसे ऊपर होने और हाईवे पर नियमों की अनदेखी को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी विनय पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम और पीटीओ आरपी गौतम ने चेकिंग अभियान चलाया।
एआरटीओ के अनुसार, पांच निजी वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। एक ओवरलोड मालवाहक को थाना रामचंद्र मिशन और एक बस को सेटेलाइट बस स्टैंड पर सीज कर खड़ा कराया गया। एक अन्य बस का चालान किया गया। इसके साथ ही दो ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
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हादसों में प्रदेश में जिला सबसे ऊपर होने और हाईवे पर नियमों की अनदेखी को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में बुधवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इसका संज्ञान लेते हुए यातायात प्रभारी विनय पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम और पीटीओ आरपी गौतम ने चेकिंग अभियान चलाया।
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एआरटीओ के अनुसार, पांच निजी वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। एक ओवरलोड मालवाहक को थाना रामचंद्र मिशन और एक बस को सेटेलाइट बस स्टैंड पर सीज कर खड़ा कराया गया। एक अन्य बस का चालान किया गया। इसके साथ ही दो ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की।
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