{"_id":"6afee959581c7fae6b0cf912","slug":"video-truck-drivers-clash-on-highway-in-shahjahanpur-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: दो ट्रक चालकों के बीच हुई मारपीट, तलवार निकालने से फैली दहशत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में बृहस्पतिवार को दो ट्रक चालकों के बीच मारपीट हो गई। एक चालक के तलवार निकालने से चौराहे पर दहशत फैल गई। झगड़े के चलते यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने दोनों चालकों, मोहम्मद जाकिर और सत्यनाम सिंह को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद जाकिर ने तलवार से हमले का आरोप लगाया। सत्यनाम सिंह ने आत्मरक्षा में तलवार निकालने की बात कही। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

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