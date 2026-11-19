{"_id":"6afeefaa0da5f8613b05a9c3","slug":"video-party-workers-from-five-districts-will-gather-at-the-congress-rally-several-senior-leaders-including-the-state-in-charge-state-president-and-mp-imran-masood-will-be-in-attendance-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस की रैली में पांच जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को लोधीपुर स्थित फार्म हाउस में रैली आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने बताया कि रैली में पांच जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें पांच हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर में संगठन की गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यहां विशाल रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी नेता सुबह से देर शाम तक जिले में रहेंगे। कार्यक्रम के तहत सुबह सबसे पहले बरेली मंडल के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और मंडल पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के बाद वरिष्ठ नेता एक-एक कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे और संगठन की गतिविधियों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे।

... और पढ़ें