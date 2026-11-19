Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Shahjahanpur News
›
Party workers from five districts will gather at the Congress rally; several senior leaders, including the state in-charge, state president, and MP Imran Masood, will be in attendance.
{"_id":"6afeefaa0da5f8613b05a9c3","slug":"video-party-workers-from-five-districts-will-gather-at-the-congress-rally-several-senior-leaders-including-the-state-in-charge-state-president-and-mp-imran-masood-will-be-in-attendance-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस की रैली में पांच जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कांग्रेस की रैली में पांच जिलों से जुटेंगे कार्यकर्ता, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल
शाहजहांपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को लोधीपुर स्थित फार्म हाउस में रैली आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने बताया कि रैली में पांच जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें पांच हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि शाहजहांपुर में संगठन की गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने यहां विशाल रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद इमरान मसूद समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी नेता सुबह से देर शाम तक जिले में रहेंगे।
कार्यक्रम के तहत सुबह सबसे पहले बरेली मंडल के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और मंडल पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद दोपहर में रैली आयोजित की जाएगी। रैली के बाद वरिष्ठ नेता एक-एक कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे और संगठन की गतिविधियों के साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।