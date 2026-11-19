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हाथी पांव से बचाव को घर-घर पहुंचेगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें
तिलहर। फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के संक्रमण को रोकने और उसके उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को सीएचसी में विधायक सलोना कुशवाहा ने फीता काटकर फाइलेरिया बूथ का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को फाइलेरिया और हाथी पांव के प्रति जागरूक करते हुए अभियान में सहयोग करने की अपील की।
विधायक ने कहा कि फाइलेरिया से बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक करेंगी और निर्धारित दवा खिलाएंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामूहिक प्रयासों से पोलियो पर नियंत्रण पाया गया, उसी तरह जनसहयोग से फाइलेरिया का भी उन्मूलन किया जा सकता है। इसलिए सभी लोग स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और अभियान के दौरान दवा का सेवन जरूर करें।
इससे पहले पीएटीएच की प्रतिनिधि अनीता सिंह नवीन ने फाइलेरिया के संक्रमण, इसके दुष्प्रभाव और बचाव के उपायों की जानकारी दी। सीएचसी प्रभारी डॉ. ओमेंद्र राठौर ने बताया कि 19 नवंबर से सात दिसंबर तक नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, डॉ. कमर उज्जमा, राजेश सिंह, रमेश कुमार, पूजा, वर्षा आदि मौजूद रहे।
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