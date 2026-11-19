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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। कोहरे के कारण रेलवे ने दो ट्रेनों के संचालन में कटौती की है। इसके तहत 15909 अवध-असम एक्सप्रेस सोमवार को शाहजहांपुर नहीं आएगी। यह ट्रेन एक जनवरी से दोबारा संचालित होगी। इसी तरह 15910 अवध-असम एक्सप्रेस बुधवार को शाहजहांपुर नहीं आएगी। यह व्यवस्था 28 फरवरी तक लागू रहेगी।इसी क्रम में हावड़ा से काठगोदाम जाने वाली 13019 बाघ एक्सप्रेस सोमवार को शाहजहांपुर नहीं आएगी। वहीं, 13020 बाघ एक्सप्रेस बुधवार को यहां नहीं पहुंचेगी। कोहरे के मौसम में ट्रेनों के फेरे कम किए जाने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों के फेरे कम किए गए हैं। संवाद4:10 घंटे देरी से पहुंची ट्रेनबृहस्पतिवार को अप लाइन पर दो स्थानों पर ब्लॉक लिए जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित रहा। पीतांबरपुर यार्ड में दोपहर 12:50 से 2:45 बजे तक ब्लॉक रहा। वहीं, उचौलिया और बरतारा के बीच दोपहर 12:40 से 2:40 बजे तक ब्लॉक लिया गया। दोनों स्थानों पर ब्लॉक के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। इसका असर जननायक एक्सप्रेस पर भी पड़ा। ट्रेन शाहजहांपुर स्टेशन पर करीब चार घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीएमआई एसके ठाकुर ने बताया कि ब्लॉक के चलते जननायक एक्सप्रेस देरी से आई है।