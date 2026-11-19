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- 16 नवंबर को एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से की थी 2.70 लाख रुपये और लैपटॉप की लूट- लूटा गया लैपटॉप, 20 हजार रुपये और चोरी की बाइक बरामद, तीन बदमाशों की अब भी तलाशसंवाद न्यूज एजेंसीपुवायां (शाहजहांपुर)। गांव महुआ पाठक में एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले गांव पटई निवासी पवन वाजपेयी से 2.70 लाख रुपये और लैपटॉप लूटने के आरोपी बदमाशों की बुधवार रात करीब ढाई बजे पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में मोहम्मदी और पुवायां क्षेत्र के तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं, बदमाशों की गोली से एक सिपाही विशाल भी घायल हो गया।पवन कुमार 16 नवंबर की शाम ग्राहक सेवा केंद्र बंद कर अपने साथी गांव शंभूपुर निवासी रोहित के साथ बाइक से घर जा रहे थे। उनके बैग में लैपटॉप और 2.70 लाख रुपये रखे थे। गांव अनावा चौराहे के पास चार बदमाश पहले से खड़े थे, इसी दौरान तीन बदमाश एक बाइक से पीछे से आए। बदमाशों ने पवन से रुपये और लैपटॉप लूट लिया था। इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसपी सौरभ दीक्षित ने घटनास्थल का निरीक्षण कर क्राइम ब्रांच, सर्विलांस समेत 10 टीमों को घटना के खुलासे में लगाया था।सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि सर्विलांस टीम, क्राइम ब्रांच और पुवायां पुलिस को लूट की घटना से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। तकनीकी जानकारी के आधार पर बुधवार रात करीब ढाई बजे बड़ागांव अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बड़ागांव की ओर से बाइक पर आ रहे तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।जवाबी फायरिंग में तीनों के पैर में गोली लगी। बदमाशों की गोली सिपाही विशाल के हाथ में कोहनी के नीचे लगी। इसके बाद घायल बदमाशों और सिपाही को सीएचसी ले जाया गया। वहां से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।पकड़े गए बदमाशों की पहचान लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव सिसोरा नकूमपुर निवासी मौसम दीक्षित, गांव सुआताली निवासी नितिन गौतम और पुवायां के गांव बड़ागांव निवासी अर्पित सक्सेना के रूप में हुई है। नितिन और अर्पित के बाएं पैर में गोली लगी है जबकि मौसम के दाएं पैर में गोली लगी है।तीनों ने पवन वाजपेयी से लूट की बात कबूल की है। बदमाशों के अनुसार, लूटे गए बैग में 1.70 लाख रुपये ही थे। उनके पास से लूटा गया लैपटॉप, एक बायोमीट्रिक डिवाइस, 20 हजार रुपये, चोरी की बाइक, दो तमंचे और चार कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक कुछ दिन पहले पुवायां क्षेत्र से ही चोरी की गई थी।पहले से दर्ज हैं कई मामलेबड़ागांव निवासी अर्पित सक्सेना पर पुवायां और निगोही थानों में आर्म्स एक्ट, चोरी और जबरन वसूली समेत गंभीर धाराओं में छह मामले दर्ज हैं। सिसोरा नकूमपुर निवासी मौसम उर्फ आशुतोष पर पुवायां और मोहम्मदी थानों में मारपीट और बलवा समेत तीन मामले दर्ज हैं। वहीं, नितिन गौतम पर मोहम्मदी थाने में आर्म्स एक्ट समेत दो मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, युवाओं का यह नया गैंग तैयार हुआ है। इनके तीन साथियों गांव आवां निवासी रोहित और अनुज तथा गांव पसियाखेड़ा निवासी कलीम रजा की पुलिस तलाश कर रही है।चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग में तीनों के पैर में गोली लगी है। लूटा गया लैपटॉप और रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।-भंवरे दीक्षा अरुण, एसपी ग्रामीण