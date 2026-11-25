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शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के बरेड़ा गांव में मंगलवार रात एक 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के आंगन में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए एक युवक पर संदेह जताया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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