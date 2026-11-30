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वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज के पुराने ट्रॉमा वार्ड में महज चार से पांच बेड और आकस्मिक वार्ड में 25 से 30 बेड की ही व्यवस्था उपलब्ध है। सड़क हादसों या अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने पर कई बार बेड की कमी के कारण मरीजों और तीमारदारों को इंतजार करना पड़ता है।नए हाईटेक भवन के शुरू होने के बाद ट्रॉमा और इमरजेंसी में बेडों की संख्या बढ़कर करीब 60 हो जाएगी। इससे एक ही समय में दोगुनी संख्या में गंभीर मरीजों को भर्ती कर तत्काल जीवनरक्षक उपचार दिया जा सकेगा। सीएमएस डॉ. सरोज ने बताया कि नए हाईटेक ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड का निर्माण कार्य बेहद तेजी से चल रहा है। इसके शुरू होने से मरीजों को इलाज में काफी राहत मिलेगी।