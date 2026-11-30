Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:01 AM IST
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ज्ञापन : अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से नगर आयुक्त को ज्ञापन पूर्वाह्न 11:00 बजे।
भंडारा : सेहरामऊ दक्षिणी के जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
ट्रॉयल : हथौड़ा स्टेडियम में जिला स्तरीय एथलेक्टिस प्रतियोगिता का ट्रॉयल दिन में 3:00 बजे से।
कथा : मंगलम परिवार की ओर से रामकथा दिन में 2.00 बजे से।
- तिलहर के निजामगंज स्थित घोड़ी वाले बाबा मंदिर परिसर में रामकथा शाम 5:00 बजे से।
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भंडारा : सेहरामऊ दक्षिणी के जालिपा देवी मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा के विश्राम पर भंडारे का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
ट्रॉयल : हथौड़ा स्टेडियम में जिला स्तरीय एथलेक्टिस प्रतियोगिता का ट्रॉयल दिन में 3:00 बजे से।
कथा : मंगलम परिवार की ओर से रामकथा दिन में 2.00 बजे से।
- तिलहर के निजामगंज स्थित घोड़ी वाले बाबा मंदिर परिसर में रामकथा शाम 5:00 बजे से।