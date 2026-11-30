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गन्ना शोध संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉ.मनमोहन सिंह ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा था।अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि पूर्वी और दक्षिणी हवा चल रही है। आर्द्रता 74 फीसदी होने से वातावरण में नमी बढ़ गई है। वायुदाब 25 मिली बढ़ा हुआ है इसके असर से कोहरा गिराने के साथ तापमान में भी गिरावट होने की संभावना है। संवाद