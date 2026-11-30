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एडीएम प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि टोल फ्री नवंबर 1950 है। सेंटर की प्रभारी एसडीएम न्यायिक प्रियंका चौधरी हैं। सुबह आठ से शाम आठ बजे तक सेंटर संचालित रहता है। यहां पर शिफ्टवार दो प्रशिक्षित ऑपरेटर तैनात हैं। संवाद

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शाहजहांपुर। मतदाता सूची संबंधित शिकायत को लेकर कलक्ट्रेट में बने डिस्ट्रिक कॉन्टेक्ट सेंटर (डीसीसी) में 17 से लेकर 28 नवंबर तक 82 शिकायतें आईं। इसमें 35 का निस्तारण कर दिया गया। 47 लंबित शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है।