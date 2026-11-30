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जिले में पुवायां और तिलहर की सहकारी चीनी मिलों के अलावा निगोही की डालमिया चीनी मिल, मकसूदापुर की बजाज चीनी मिल और रोजा चीनी मिल में गन्ने की तौल चल रही है। इन मिलों तक गन्ना पहुंचाने के लिए किसान और वाहन चालक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों व ट्रकों में क्षमता से अधिक गन्ना भरकर हाईवे से गुजर रहे हैं।सुबह जल्दी मिल पहुंचने के चक्कर में कई चालक रात में ही वाहनों को लेकर निकल पड़ते हैं। वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं होने और ओवरलोड गन्ना भरा होने से दूसरे वाहनों को परेशानी होती है। कोहरे में यह खतरा और बढ़ जाता है। हर साल यातायात पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा है। ओवरलोड वाहन हाईवे से गुजरने वाले राहगीरों के लिए खतरा बने हुए हैं।हाईवे पर लगता है जामरोजा चीनी मिल क्षेत्र से जुड़े लखनऊ-पलिया हाईवे, दिल्ली-लखनऊ हाईवे, तिलहर में दिल्ली-लखनऊ हाईवे, डालमिया चीनी मिल क्षेत्र में निगोही-बीसलपुर हाईवे, बंडा क्षेत्र में पूरनपुर हाईवे और पुवायां में पालिया-लखनऊ हाईवे पर अधिकतर गन्ना भरे वाहन चलते हैं। कोहरे में इन सड़कों पर खतरा बढ़ जाता है।भूसा और लकड़ी लगी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी बनीं खतराखुदागंज क्षेत्र में ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के संचालन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इससे लगातार हादसे हो रहे हैं। छोटे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्य चौराहे पर चालक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर क्षमता से कई गुना अधिक लकड़ी और भूसा लोड करके निकल रहे हैं। इससे जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं, खुदागंज-कटरा मार्ग पर भूसे से लदी कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां निर्धारित क्षमता से अधिक ऊंचाई और मात्रा में भूसा लेकर गुजरती हैं। इससे हादसे का खतरा बना रहता है।रोजा चीनी मिल में आने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों को मिल में अंदर प्रवेश नहीं देने के लिए भी कहा है। अन्य मिलों में भी जाकर रिफ्लेक्टर लगवाएंगे। क्षमता से ज्यादा लोड लेकर चलने वाले वाहनों पर सोमवार से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।-हरिओम, एआरटीओ, प्रवर्तन