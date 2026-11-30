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रविवार को दूसरे दिन विशेष जागरूकता अभियान के तहत जनपद के प्रत्येक मतदेय स्थल पर शिविर लगाए गए। हर जगह बीएलओ उपस्थित रहे, लेकिन यहां पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही। नगर निगम के पुराने कार्यालय में एक व्यक्ति अपने बेटे का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फाॅर्म छह लेने पहुंचा।बीएलओ ने बताया कि सुबह से सिर्फ दो व्यक्ति ही मतदेय स्थल पर आए। तक्षशिला पब्लिक स्कूल में एक युवक अपने भाई का नया वोट बनवाने के लिए फाॅर्म लेने पहुंचा। जनता इंटर कॉलेज स्थित मतदेय स्थल पर भी एक युवा वोट बनाने के लिए फाॅर्म लेने के लिए आया। बीएलओ ने बताया कि दो बार क्षेत्र में चक्कर लगाकर सूचना दी गई है।तिलहर। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए रविवार को नगर के सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ ने मतदाता सूची संशोधन का कार्य किया। नगर पालिका, एलबीजेपी इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर सहित कई मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने पहुंचकर मतदाताओं के नाम, विवरण और अन्य त्रुटियों का सत्यापन किया गया। घर-घर जाकर भी लोगों के नामों की जांच की जाएगी।नए मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज कराने के लिए अभियान चल रहा है। बीएलओ भी इस काम में लगे हुए हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदाताओं की संख्या बढ़ाई जा सके।- रजनीश कुमार मिश्र, एडीएम प्रशासन