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शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को ददरौल ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौजमपुर पहुंचे। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों से सीधा संवाद कर शैक्षिक गुणवत्ता परखी। इको क्लब की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। मंत्री ने मध्याह्न भोजन और शौचालयों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पटाखे से घायल छात्रा को मेडिकल कॉलेज भेजने और अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नोडल शिक्षिका अर्चना देवी के प्रयासों की सराहना की।

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