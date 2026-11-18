शाहजहांपुर जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बुधवार को ददरौल ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मौजमपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाएं परखने के साथ बच्चों से विज्ञान और हिंदी विषय के सवाल पूछकर शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन किया। इको क्लब की गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया।

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मंत्री ने सबसे पहले रसोईघर का निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन तैयार होने की जानकारी ली। सब्जियों की गुणवत्ता परखने के साथ रसोइयों से बातचीत की। उन्होंने भोजन व्यवस्था पर संतोष जताते हुए बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बालक, बालिका और दिव्यांग शौचालयों का भी निरीक्षण किया।कक्षाओं में पहुंचकर बच्चों से विज्ञान और हिंदी के प्रश्न पूछे। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की जानकारी लेकर उत्तर पुस्तिकाएं भी पढ़वाईं। छात्र उपस्थिति की समीक्षा कर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दीपावली पर पटाखे से घायल एक छात्रा की जानकारी मिलने पर उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजकर उपचार कराने को कहा। बीएसए को बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।