{"_id":"6afd847156869f809d0fd157","slug":"groom-tremble-after-the-wedding-bride-refused-to-go-with-him-in-shahjahanpur-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहजहांपुर: निकाह के बाद कांपने लगा दूल्हा, हालत देख दुल्हन रह गई हैरान, साथ जाने से किया इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में खुदागंज मार्ग स्थित एक मैरिज हाल में मंगलवार को निकाह के बाद अजीब स्थिति पैदा हो गई। निकाह संपन्न होने के बाद दूल्हे की हालत अचानक बिगड़ गई। वह बुरी तरह कांपने लगा। डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले दूल्हे को नियमित खुराक नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ी है। यह जानकारी मिलने पर दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। देर रात तक चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। विज्ञापन

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ऊधमसिंह नगर के खटीमा से बरात आई थी। दुल्हन पक्ष ने बरातियों का गुलाब के फूलों से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद दूल्हा और बरातियों को खाना खिलाया गया। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम काजी ने निकाह पढ़वाया। निकाह के बाद दूल्हे के पिता ने छुहारे भी बांटे। इसी दौरान दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई और उसका शरीर कांपने लगा। आनन-फानन एक निजी डॉक्टर को बुलाया गया। बताया गया कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले दूल्हे को नियमित खुराक नहीं मिलने के कारण ऐसी स्थिति हुई। इसके बाद उसे इंजेक्शन दिया गया, तब उसकी हालत सामान्य हुई।

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