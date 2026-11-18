शाहजहांपुर: निकाह के बाद कांपने लगा दूल्हा, हालत देख दुल्हन रह गई हैरान, साथ जाने से किया इनकार
शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में निकाह के बाद दूल्हे की हालत बिगड़ गई। वह कांपने लगा। उसकी हालत देख दुल्हन और उसके परिजन हैरान रह गए। डॉक्टर ने जो बताया, उसके बाद दुल्हन ने साथ जाने से इनकार कर दिया।
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शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में खुदागंज मार्ग स्थित एक मैरिज हाल में मंगलवार को निकाह के बाद अजीब स्थिति पैदा हो गई। निकाह संपन्न होने के बाद दूल्हे की हालत अचानक बिगड़ गई। वह बुरी तरह कांपने लगा। डॉक्टर को बुलाने पर पता चला कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले दूल्हे को नियमित खुराक नहीं मिलने के कारण उसकी हालत बिगड़ी है। यह जानकारी मिलने पर दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। देर रात तक चली पंचायत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ।
इस घटनाक्रम के बाद नई नवेली दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। मामला बढ़ने पर नगर के गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों के बीच पंचायत कराई। देर रात तक चली बातचीत के बाद समझौता हुआ और शादी से एक दिन पहले दिया गया दहेज का सामान वापस मंगवाकर दुल्हन पक्ष को सौंप दिया गया। इसके बाद दूल्हा बिना दुल्हन के ही बरात लेकर लौट गया। तिलहर के सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि उन्हें इस प्रकरण की जानकारी नहीं है। फिर भी कोई शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।